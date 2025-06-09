Медіа: Трамп і його команда нехтують цифровою гігієною — і це може коштувати їм безпеки

Американський президент Дональд Трамп та члени його адміністрації регулярно порушують правила цифрової гігієни під час користування телефоном та інтернетом, що ставить їх під загрозу з боку шахраїв та іноземних розвідок.

Про це пишуть Axios, The Wall Street Journal, Bloomberg, Politico, The New York Times.

Директор з комунікацій Білого дому Стівен Ченг у нещодавньому письмовому зверненні заявив: «Президент Трамп — найпрозоріший і найдоступніший президент в історії Америки. Світові лідери, очільники держав, обрані посадовці та бізнес-титани звертаються до нього, бо знають, що Америка знову під керівництвом президента Трампа».

Проте, як повідомляють медіа, американський президент відповідає на мобільний, навіть коли не знає, хто йому дзвонить. Члени його команди теж полюбляють спілкуватися на своїх особистих пристроях. Це робить Адміністрацію президента вразливою для телефонних шахраїв чи навіть іноземних шпигунів, але поки що про такі випадки не повідомляли. Однак останні новини про Білий дім викликають занепокоєння стосовно безпеки зв’язку.

Під час першого президентського терміну Трамп уже ігнорував заходи безпеки: наприклад, місяцями не змінював номер у Twitter. Тепер ситуація може бути більш загрозливою. Третина Агентства з кібербезпеки звільнилася, а Департамент ефективності уряду (DOGE), яким донедавна опікувався Ілон Маск, впроваджував технологічні ініціативи, що послаблювали безпеку. Серед них — сканування конфіденційних даних за допомогою штучного інтелекту, який робив недостовірні висновки.

Також в останні роки виріс рівень загроз. Програми штучного інтелекту можуть клонувати голос, а безліч мобільних програм дають можливості підробити номер телефону.

У травні The Wall Street Journal писала, що невідомий імітував очільницю апарату Білого дому Сьюзі Вайлз і тижнями спілкувався з політиками. Протягом тижнів сенатори, губернатори, провідні бізнес-керівники США та інші відомі люди отримували текстові повідомлення та телефонні дзвінки нібито від неї.

Також Reuters повідомляло, що на початку травня хакери зламали захищений додаток TeleMessage. Ним користувались понад 60 американських чиновників — зокрема співробітники Білого дому, дипломатичних служб, митниці та Секретної служби. Серед користувачів був і колишній радник з національної безпеки Майк Волтц. Хакери отримали доступ до контактів і повідомлень, а компанія Smarsh, яка володіє месенджером, призупинила його роботу «з міркувань безпеки».

У березні розпочався скандал, що отримав назву Signalgate. Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його випадково додали до чату в месенджері Signal, де обговорювали американську операцію проти хуситів. Пізніше тодішній радник президента з нацбезпеки Майк Волтц узяв на себе відповідальність за інцидент.

Згодом стало відомо, що очільник Пентагону Піт Гегсет обговорював плани відомства щонайменше у 10 чатах Signal. Багато чатів Гегсет створював сам. Він надсилав повідомлення як зі свого особистого телефону, так і з незахищеного зв’язку в офісі Пентагону.

У листопаді ФБР виявило кібершпигунську кампанію китайського уряду, спрямовану на викрадення інформації в американських політиків. Китайські хакери зламали мережі кількох телекомунікаційних компаній, щоб отримати записи про дзвінки клієнтів і доступ до приватних повідомлень «обмеженої кількості людей», заявляють ФБР і Агентство з кібербезпеки і захисту інфраструктури США. Тепер Bloomberg повідомляє, що китайські хакери проникли в американські мережі ще влітку 2023 року.

Автор: Олександр Булін