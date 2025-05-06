WSJ: Очільник Пентагону обговорював плани відомства щонайменше в 10 чатах у Signal

Міністр оборони США Піт Гегсет обговорював плани Пентагону щонайменше в 10 окремих чатах у месенджері Signal.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на людей, які знайомі з його управлінською практикою.

В одному з випадків Гегсет наказав своїм помічникам через месенджер повідомити іноземні уряди про підготовку військової операції. Він також користувався Signal, щоб обговорювати медіаінтерв’ю, поїздки за кордон, власний графік та іншу конфіденційну, хоча й не секретну, інформацію.

Багато чатів Гегсет створював сам. Він надсилав повідомлення як зі свого особистого телефону, так і з незахищеного зв’язку в офісі Пентагону.

За словами джерел, частину його повідомлень надсилав полковник морської піхоти Рік Бурія, військовий помічник Гегсета, який мав доступ до його особистого телефону. Саме Бурія в березні поширив у чаті Signal з дружиною, братом і адвокатом Гегсета інформацію про майбутній удар США по хуситах у Ємені, пише WSJ. Пентагон і сам Бурія не відповіли на запити про коментарі.

Гегсет також писав у чатах про кадрові рішення, скорочення бюджетів у Пентагоні та внутрішні обговорення питань національної безпеки в уряді. Повідомлення, в яких він дозволяв своїм помічникам ділитися з союзниками даними про військові операції, джерела називають особливо чутливими.

За словами знайомих із ситуацією, Гегсет вважав за краще керувати щоденними справами Міноборони через Signal замість використання офіційної системи зв’язку Пентагону. До чатів він додавав охоронців, працівників свого офісу, заступника та піарників. Через поганий зв’язок у будівлі Пентагону помічники іноді змушені були шукати місця, де можна прийняти або відправити повідомлення.

Раніше посадовці також користувалися неофіційними месенджерами, але експерти кажуть, що обмін навіть некласифікованою, але конфіденційною інформацією через Signal — це ризик, адже вона може потрапити в чужі руки. У деяких випадках повідомлення Гегсета зникали без належного запису, що, імовірно, є порушенням закону.

Директива Пентагону від початку 2023 року каже, що месенджери на кшталт Signal не можна використовувати для передавання конфіденційної, хоч і не секретної інформації. Невідомо, чи були зміни в документі з того часу.

Що передувало

Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його випадково додали до чату в месенджері Signal, де обговорювали американську операцію проти хуситів.

До чату його додав акаунт під іменем Майк Волтц — так звуть радника президента США з національної безпеки. За словами Голдберга, в чаті була інформація про цілі, зброю, яку використають США, і послідовність атак. Невдовзі після цього відбулися безпосередні атаки по Ємену. Пізніше Волтц узяв на себе відповідальність за інцидент.

Очільник Пентагону, директори Національної розвідки США і ЦРУ, а також президент Дональд Трамп заперечували, що в месенджері Signal обговорювали військові плани й секретну інформацію. Тому журналісти The Atlantic вирішили опублікувати це листування.

Згодом після цього інциденту газета NYT написала, що Гегсет створив чат Defense | Team Huddle, у якому, зокрема, поділився розкладом польотів літаків F/A-18 Hornets, націлених на хуситів у Ємені. У цьому чаті начебто були дружина Гегсета, його брат Філ, особистий адвокат і ще десятки інших людей з особистого і професійного оточення міністра. У Пентагоні заперечили цю інформацію.

Тимчасовий головний інспектор Пентагону Стівен Стеббінс сказав минулого місяця, що проводить розслідування щодо того, як Гегсет користувався додатком Signal. Це стосується обох випадків.

Сам Гегсет звинувачує медіа та своїх колишніх колег у спробах зірвати його ініціативи. Президент США підтримує очільника Пентагону і каже, що той «чудово справляється».