NYT: Очільник Пентагону мав ще один чат в Signal, де ділився даними про удар по хуситах — там були його дружина і брат

Міністр оборони США Піт Гегсет поділився детальною інформацією про майбутні удари в Ємені 15 березня в приватному чаті месенджера Signal, куди входили його дружина, брат і особистий адвокат.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела.

Деякі з джерел стверджують, що інформація, якою Гегсет поділився в чаті Signal, включала розклад польотів літаків F/A-18 Hornets, націлених на хуситів у Ємені.

Однак на відміну від чату, до якого помилково додали редактора The Atlantic, цей чат створив сам Гегсет. Він додав до нього дружину, брата Філ і особистого адвоката Тіма Паралаторе.

Також там були близько десятка інших людей з його особистого і професійного оточення: зокрема, два старших радники Гегсета — Ден Колдуелл і Дарін Селнік, яких минулого тижня звинуватили у витоку несанкціонованої інформації і звільнили.

Цей чат називався «Defense | Team Huddle» і для доступу до нього Гегсет використовував свій приватний телефон, а не урядовий.

Як кажуть джерела, спочатку цей чат створили для обговорення рутинної адміністративної інформації або інформації про розклад.

Що передувало

Головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його випадково додали до чату в месенджері Signal, де обговорювали американську операцію проти хуситів.

До чату його додав акаунт під іменем Майк Волтц — так звуть радника президента США з національної безпеки. За словами Голдберга, в чаті була інформація про цілі, зброю, яку використають США, і послідовність атак. Невдовзі після цього відбулися безпосередні атаки по Ємену.

Пізніше Волтц узяв на себе відповідальність за інцидент і зазначив, що в чат замість журналіста мали додати іншу людину, та номер помилково потрапив до чужого списку. Трамп думав над звільненням Волтца за витік даних із чату Signal, але не захотів ощасливити своїх критиків.

Очільник Пентагону, директори Національної розвідки США і ЦРУ, а також президент Дональд Трамп заперечували, що в месенджері Signal обговорювали військові плани й секретну інформацію. Тому журналісти The Atlantic вирішили опублікувати це листування.