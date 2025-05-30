WSJ: Невідомий імітував радницю Трампа і тижнями спілкувався з політиками

Невідома людина видавала себе за очільницю апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, яку вважають найближчою радницею Дональда Трампа. Протягом останніх тижнів сенатори, губернатори, провідні бізнес-керівники США та інші відомі люди отримували текстові повідомлення та телефонні дзвінки нібито від неї. Федеральне бюро розслідувань і Білий дім вже розслідують цей інцидент і намагаються зʼясувати, яка була мета.

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Вайлз розповіла колегам, що її особистий телефон, за словами деяких джерел, зламали. Через це шахрай отримав доступ до контактів з номерами важливих у країні людей.

Деякі урядовці чули у дзвінках голос, що був дуже схожий на голос Вайлз. Вони припускають, що зловмисник використовував штучний інтелект, щоб підробити його.

Також люди отримували повідомлення, які виглядали як офіційні. Наприклад, одна законодавиця отримала прохання скласти список людей, яких президент міг би помилувати, — це теж писала несправжня Вайлз.

Деякі законодавці почали здогадуватись, що з ними спілкується несправжня посадовиця, коли «двійник» почав ставити дивні запитання про Трампа — ті, на які справжня Вайлз точно мала б знати відповіді. Один з підозрілих випадків — прохання переказати гроші, про що розповіли деякі співрозмовники. Багато хто також звернув увагу, що стиль повідомлень був занадто офіційним і з граматичними помилками, що для Вайлз не характерно. До того ж, повідомлення і дзвінки надходили не з її справжнього номера.

Вайлз попросила деяких зі своїх контактів не реагувати на підозрілі повідомлення і перепросила за незручності. Але частина людей встигли поспілкуватися з імітатором, перш ніж зрозуміли, що це не вона. Інші спершу звернулися до Вайлз напряму, щоб уточнити, чи надсилала вона ці повідомлення, і лише після цього відповідали.

Крім того, за словами поінформованих людей, ще під час минулорічної президентської кампанії хакери з Ірану зламали електронну пошту Вайлз і отримали доступ до досьє з дослідженням про Джей Ді Венса — нинішнього віцепрезидента.

За словами деяких джерел, представники ФБР заявили Білому дому, що вони не вірять у причетність іноземної держави.

«ФБР ставиться до всіх загроз проти президента, його персоналу та нашої кібербезпеки з найвищою серйозністю. Захист здатності посадовців нашої адміністрації безпечно спілкуватися для виконання місії президента є головним пріоритетом», — заявив директор ФБР Каш Патель.