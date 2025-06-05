Убивство Ірини Фаріон: підозрюваному Зінченку продовжили арешт до 4 серпня

Шевченківський районний суд міста Львова 5 червня продовжив запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон Вʼячеславу Зінченку.

Про це повідомляє «Суспільне».

Зінченка привезли до суду в бронежилеті та шоломі. Під час спілкування з журналістами він повідомив, що чудово почувається.

Оскільки 8 червня у Зінченка мав завершитися запобіжний захід, прокурор зачитав клопотання, у якому закликав суд продовжити арешт на 60 діб без права внесення застави.

Натомість адвокат підсудного заперечив проти клопотання. Він попросив суд змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.

Суд вирішив задовольнити клопотання прокурора. Запобіжний захід — арешт без визначення розміру застави продовжили до 4 серпня включно.

Убивство Ірини Фаріон

19 липня 2024 року у Львові вбили колишню народну депутатку Верховної Ради, мовознавицю Ірину Фаріон.

Майже за тиждень, 25 липня, підозрюваного затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний Вʼячеслав Зінченко.

Правоохоронці зʼясували, що Зінченко ще у 2022 році приєднався в одному з месенджерів до групи, яка поширювала ідеї насильства, жорстокості, а також пропагувала расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. У 2024 році він став учасником іншої групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією.

За даними слідства, перебуваючи в цих групах, підозрюваний нібито розвинув особисту неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію із захисту української мови та культури. Зінченка підозрюють у тому, що у нього виник намір скоїти вбивство, бо він вважав, що Фаріон розколювала народну єдність.