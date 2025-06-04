Системи ППО, снаряди та катери для Ураїни. Які результати нового «Рамштайну»

Сьогодні, 4 червня, відбулось 28-ме засідання України та партнерів у форматі «Рамштайн». Союзники оголосили про нові пакети військової допомоги на мільярди доларів.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Велика Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів — £350 мільйонів. Тож у 2025 році Україна отримає 100 тисяч дронів. Загалом у 2025 році Британія виділить на військову підтримку України £4,5 мільярда — із них £247 мільйонів спрямують на підготовку української армії.

Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на €5 мільярдів. Бундестаг уже затвердив це рішення. Берлін профінансує далекобійну зброю, яку вироблятимуть в Україні, а також передасть системи ППО, боєприпаси та іншу зброю.

Тим часом Нідерланди передадуть пакет допомоги на €400 мільйонів. До нього увійде протимінний корабель, катери та морські дрони.

Бельгія оголосила нову довгострокову ініціативу — щорічну допомогу Україні розміром €1 мільярд до 2029 року. Також країна передать протимінний корабель.

Норвегія виділяє $700 мільйонів на дрони, підтримуючи українську оборонну промисловість. Ще $50 мільйонів спрямують до фонду NSATU Trust Fund. Зустрічі «Рамштайну» мають політичний вимір, а NSATU вже допомагає їх втілювати практично.

Канада передасть $45 мільйонів на дрони, засоби радіоелектронної боротьби, броньовані машини Coyote та Bison і «IT-рішення». А Швеція — €440 мільйонів на міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння для України.

Загалом у 2025 році безпекова допомога перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни.