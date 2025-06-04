Британія вдесятеро збільшить кількість дронів для України

Велика Британія інвестує рекордні £350 мільйонів ($444,5 мільйона) цього року, щоб вдесятеро наростити кількість переданих Україні дронів — до 100 тисяч.

Про це повідомило британське Міністерство оборони.

У Міністерстві додали, що оскільки Збройні сили України продемонстрували ефективність застосування безпілотників у захисті від російського вторгнення, Велика Британія подвоїла інвестиції в безпілотники разом із британськими оборонними компаніями, включно з малими та середніми підприємствами.

У відомстві також повідомили, що на сьогоднішній зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») Британія анонсує виділення £247 мільйонів ($333,6 мільйона) на навчання Збройних сил України.

Крім того, міністр оборони на зустрічі підтвердить завершення постачання 140 тисяч артилерійських боєприпасів, які Велика Британія надала Україні з початку 2025 року.