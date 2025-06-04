Катери і морські дрони. Нідерланди перададуть Україні пакет допомоги на €400 мільйонів

Нідерланди передадуть Україні великий пакет військової допомоги у сфері морської безпеки на €400 мільйонів. Туди увійдуть понад 100 кораблів, катерів та морських дронів.
Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс перед початком засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», передає Укрінформ.
За словами Брекельманса, пакет також включає понад 50 морських безпілотників, а також системи озброєння, датчики, резервні частини та навчання українських спеціалістів.
«Це повний пакет для посилення морської безпеки України. Це дуже важливо, тому що ми бачимо, що російські загрози, як у Чорному морі, так і навколо Херсону, зростають. Для України дуже важливо захистити себе від цього», — заявив міністр оборони Нідерландів.
Він також додав, що Нідерланди хочуть підтримати Україну в питаннях свободи судноплавства та збереження торговельних морських шляхів.
- Нідерланди послідовно підтримують Україну в її захисті від повномасштабного російського вторгнення. Нещодавно Нідерланди виділили €60 мільйонів на закупівлю безпілотників, разом з Данією внесли €400 мільйонів у фонд для будівництва бойових машин піхоти CV90 для України та надали багато іншої допомоги.