Катери і морські дрони. Нідерланди перададуть Україні пакет допомоги на €400 мільйонів

Нідерланди передадуть Україні великий пакет військової допомоги у сфері морської безпеки на €400 мільйонів. Туди увійдуть понад 100 кораблів, катерів та морських дронів.

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс перед початком засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», передає Укрінформ.

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За словами Брекельманса, пакет також включає понад 50 морських безпілотників, а також системи озброєння, датчики, резервні частини та навчання українських спеціалістів.

«Це повний пакет для посилення морської безпеки України. Це дуже важливо, тому що ми бачимо, що російські загрози, як у Чорному морі, так і навколо Херсону, зростають. Для України дуже важливо захистити себе від цього», — заявив міністр оборони Нідерландів.

Він також додав, що Нідерланди хочуть підтримати Україну в питаннях свободи судноплавства та збереження торговельних морських шляхів.