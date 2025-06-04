Удар РФ по Сумах — зросла кількість загиблих

У Сумах зросла кількість жертв внаслідок російського удару вранці 3 червня.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Загиблих тепер пʼятеро: у лікарні померла 86-річна жінка, розповіли в ОВА. Загалом станом на ранок 4 червня по медичну допомогу звернулися 30 людей, з них троє дітей. Одну дитину готують до транспортування в лікарню «Охматдит». У важкому стані — шестеро поранених внаслідок обстрілу.

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Як відомо, армія РФ атакувала місто з ракетних систем залпового вогню 3 червня близько 9-ї ранку. Було принаймні пʼять влучань, під вогнем був, зокрема, центр Сум. Один зі снарядів влучив у жваву дорогу, коли люди їхали у справах. 3 і 4 червня оголосили Днями жалоби в Сумах.

Ввечері вівторка завершили рятувальні роботи, рятувальники працювали на семи місцях ударів одночасно. Розбиті вікна у пошкоджених оселях тимчасово забили фанерою, підлатали покрівлю в багатоповерхівці, сапери ДСНС обстежили територію та вилучили залишки вибухівки.