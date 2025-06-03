Росіяни вдарили по Сумах: є загиблі, майже 20 людей постраждали

Росіяни атакували Суми з ракетних систем залпового вогню — було принаймні пʼять влучань. Щонайменше троє людей загинули.

Про це повідомили очільник ОВА Олег Григоров і ДСНС.

Станом на 10:50 відомо про 16 постраждалих. Серед поранених є 17-річна дитина.

В одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття. Внаслідок вибуху зайнявся автомобіль, пожежу ліквідували.

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Ще в одному мікрорайоні пошкоджений багатоквартирний будинок — без масштабних руйнувань і загоряння. Також пошкодженф три приватні будинки, складська будівля, гараж, 4 автівки й одна з будівель лікарні. Триває обстеження територій.