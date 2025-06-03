Атака РФ на Суми: рятувальники завершили роботи — працювали на семи місцях ударів одночасно

У Сумах закінчили рятувальні роботи на місцях російських ударів вранці 3 червня.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Внаслідок ворожого обстрілу загинули чотири людини, ще 28 — поранені, з них троє дітей. Надзвичайники ліквідовували наслідки атаки на семи локаціях одночасно.

Розбиті вікна у пошкоджених оселях тимчасово забили фанерою, також підлатали покрівлю в багатоповерхівці. Сапери ДСНС обстежили територію та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів, а психологи й медики служби допомагали людям, кажуть в МВС.