Атака РФ на Суми: рятувальники завершили роботи — працювали на семи місцях ударів одночасно

У Сумах закінчили рятувальні роботи на місцях російських ударів вранці 3 червня.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
Внаслідок ворожого обстрілу загинули чотири людини, ще 28 — поранені, з них троє дітей. Надзвичайники ліквідовували наслідки атаки на семи локаціях одночасно.
Розбиті вікна у пошкоджених оселях тимчасово забили фанерою, також підлатали покрівлю в багатоповерхівці. Сапери ДСНС обстежили територію та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів, а психологи й медики служби допомагали людям, кажуть в МВС.
- Близько 9-ї ранку армія РФ атакувала Суми з ракетних систем залпового вогню — було принаймні пʼять влучань, під вогнем був, зокрема, центр міста. Один зі снарядів влучив у жваву дорогу, коли люди їхали у справах. 3 і 4 червня оголосили Днями жалоби в Сумах.