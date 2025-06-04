Голові АМКУ Кириленку зменшили заставу, але за кордон виїжджати не дозволили

Вищий антикорупційний суд 4 червня зменшив розмір застави для голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка.

Про це повідомляє проєкт «Схеми».

Захист просив зменшити заставу до 3 мільйонів гривень. Адвокат Кириленка пояснював, що компанія «Керамет», яка 28 серпня 2024 року внесла заставу у розмірі 30 мільйонів гривень, попросила повернути гроші «у звʼязку зі спливом тривалого часу з [моменту] внесення застави й настанням термінів розрахунків із кредиторами як в Україні, так і за кордоном».

У суді відповіли, що законодавство не передбачає повернення застави за бажанням заставодавця. Водночас суд погодився зменшити заставу до 25 мільйонів гривень.

Сторона захисту також просила дозволити Кириленку виїжджати у службові відрядження за кордон. Там нагадали, що Кириленко, відповідно до указу президента, входить до делегації України для участі в переговорах з ЄС щодо укладення угоди про вступ України до Європейського Союзу.

У суді відповіли, що співпраця АМКУ з міжнародними організаціями покладаються не на голову АМКУ, а на першого заступника і заступників — тож у клопотанні відмовили.