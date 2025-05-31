The Telegraph: Європа замість миротворчої місії зосередилася на оборонній підтримці України без участі США

«Давайте будемо реалістами та визнаємо, що США ніколи не будуть на борту», — сказав західний чиновник газеті The Telegraph, описуючи «жахливий настрій» на зустрічі в Гаазі. Європейський дипломат додав, що здебільшого обговорювали те, як забезпечити потрібну Україні підтримку, якщо США надаватимуть лише розвіддані.

Газетах зазначає: зараз є занепокоєння, що Трамп виконає свою погрозу відмовитися від ролі посередника між Україною та РФ, так і не зумівши посадити Путіна за стіл переговорів.

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Про це пише The Telegraph із посиланням на європейського дипломата.

Британські та французькі чиновники на зустрічі в Нідерландах погодилися змістити акцент із розміщення миротворчих військ на забезпечення довгострокової оборони України без американської підтримки. Вони обговорили необхідність «бути реалістами» стосовно участі президента США Дональда Трампа в переговорному процесі.

На зустрічі політики також погодилися, що необхідно посилити економічний тиск на РФ. Центральним питанням було й те, чи готовий Вашингтон надати те, що британські чиновники назвали «гарантією безпеки» чи «резервним копіюванням» для таких сил.

Європейські союзники вирішили запросити Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі в липні. До цього його участь була під сумнівом через позицію Дональда Трампа, який виступає проти вступу України до Альянсу.

Представник Трампа генерал Кіт Келлог пояснив, що США не підтримують вступ України до НАТО. За його словами, є ще кілька країн у складі Альянсу, які мають таку ж позицію, а для приєднання потрібно одностайне схвалення всіх 32 країн.

The Telegraph пише, що, імовірно, західна коаліція продовжить публічно підтримувати мирні ініціативи Трампа, зокрема через занепокоєння української сторони, що без цього США можуть припинити військову допомогу.

Очікують, що радник з нацбезпеки Великої Британії приєднається до наступного раунду переговорів між Україною та Росією, який має відбутися в Стамбулі. Келлог також повідомив, що до обговорень приєднаються радники з нацбезпеки Німеччини, Франції та Британії.

Наступного тижня Велика Британія та Німеччина проведуть зустріч Контактної групи з питань оборони України, що складається з 50 країн, які координують військову допомогу Україні.

Що передувало

16 травня у Стамбулі пройшли перші прямі переговори України та Росії з 2022 року. Зустріч тривала трохи понад годину. За даними журналістів, Росія вимагала вивести українські війська з низки території для забезпечення припинення вогню та погрожувала окупувати Харківщину і Сумщину.

На зустрічі домовилися про обмін полоненими у форматі «1 000 на 1 000». Обмін провели 23 — 25 травня.

19 травня Трамп поговорив з Путіним, а також із Зеленським і низкою європейських лідерів. Путін після розмови заявив про готовність працювати над меморандумом з Україною, який включає припинення вогню.

Спершу російська сторона казала, що представить документ після закінчення великого обміну. Потім очільник російського МЗС Лавров заявив, що РФ готова представити Україні так званий меморандум у Стамбулі 2 червня, під час наступного раунду перемовин.

В Україні кажуть, що для ефективної зустрічі Київ має отримати документ завчасно, щоб ознайомитись з ним. РФ це ігнорує. Станом на 31 травня Росія не передала документ ані українській, ані турецькій, ані американській стороні.