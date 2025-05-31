Індія вперше підтвердила втрату винищувачів під час боїв із Пакистаном. Проте кількість втрачених літаків не уточнили.

Про це заявив начальник штабу оборони Збройних сил Індії Аніл Чаухан.

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Чахуан назвав заяви Пакистану про те, що військові нібито збили шість індійських військових літаків, «абсолютно недостовірними». Хоча й відмовився уточнити, скільки літаків втратила Індія.

«Важливо не те, що літак збили, а те, чому це сталося. Кількість не важлива», — сказав Чаухан, коли його запитали про винищувачі.

Індійський посадовець додав, що військові зрозуміли тактичну помилку та виправили її, а потім застосували ці знання в боях. Фактично, це найбільш пряма офіційна заява Індії про долю винищувачів після того, як загострився конфлікт із Пакистаном.

Раніше цього місяця премʼєр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що його країна збила шість індійських винищувачів, хоча це твердження не вдалося перевірити незалежно. Уряд Індії утримувався від коментарів про втрати літаків у боях.

Повітряний бій між Пакистаном та Індією став одним з «наймасштабніших і найдовших у новітній історії авіації», писало CNN.

Конфлікт Індії та Пакистану

22 квітня 2025 року поблизу міста Пахалгам, розташованого в контрольованій Індією частині штату Джамму та Кашмір, озброєні бойовики відкрили вогонь по групі туристів. Загинули 26 людей. Відповідальність за напад взяло раніше невідоме воєнізоване угруповання, що називає себе «Кашмірський опір». Індія покладає відповідальність на Пакистан, але країна це заперечує.

Через вбивство туристів Нью-Делі призупинило важливу угоду про розподіл водних ресурсів з Пакистаном, закрило єдиний наземний прикордонний пункт між країнами, скоротило кількість дипломатичного персоналу і скасувало всі візи, видані громадянам Пакистану. Тоді Пакистан теж скасував візи, видані громадянам Індії, закрив свій повітряний простір для всіх авіакомпаній, що належать або керуються Індією, і призупинив усі види торгівлі з Індією.

У ніч на 7 травня Збройні сили Індії розпочали військову операцію «Сіндур» і атакували девʼять обʼєктів на території Пакистану. А в ніч на 10 травня Пакистан атакував Індію і почав військову операцію Bunyan ul Marsoos («Міцна стіна»). Під ударом опинилися індійські авіабази та сховища ракет.

Зрештою, 10 травня країни домовились припинити всі обстріли й військові дії на суші, у повітрі та на мор. Згодом Індія звинуватила Пакистан у порушенні режиму припинення вогню. У Ісламабаді заявляють про «історичну перемогу» та впевненість, що всі спірні питання, зокрема щодо Кашміру та розподілу води, вирішаться.