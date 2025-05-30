ДБР: Ексзаступника голови Вищого господарського суду Ємельянова затримали вдруге. Раніше він незаконно змінив запобіжний захід

Ексзаступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова правоохоронці Державного бюро розслідувань затримали вдруге після того, як йому незаконно змінили запобіжний захід.

Про це повідомляє пресслужба ДБР без імені фігуранта, але деталі справи вказують, що йдеться саме про Артура Ємельянова.

Вперше Ємельянова затримали у грудні 2024 року — його підозрюють в участі у злочинній організації та в одержанні хабаря. Санкція зазначених статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

У ДБР казали, що він разом з іншими суддями організував схему вимагання хабарів, протягом тривалого часу фігуранти фактично унеможливили ухвалення рішень суду з більшості справ без хабарів. Тоді Печерський районний суд Києва заарештував його на два місяці.

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Проте, за інформацією слідства, підозрюваний скористався своїми зв’язками в суді, щоб домовитися із суддею Вищого антикорупційного суду. Суддя повернув клопотання прокурора про продовження арешту, сказавши, що ця справа не належить до його підсудності.

Таким чином Ємельянову змінили запобіжний захід з арешту на особисте зобов’язання, що дало йому шанс уникнути покарання і виїхати з України.

Що передувало

У 2016 році Генпрокуратура оголосила підозру судді Ємельянову і ексглаві Вищого господарського суду Віктору Татькову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ між суддями. За даними слідства, вони «фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень». Татьков фігурує у справі про приватизацію Зуївського заводу на Донеччині та «плівках» глави Конституційного суду Тупицького.

У 2017 році «Схеми» писали, що колишня дружина Ємельянова Світлана володіє численною елітною нерухомістю у різних куточках світу — це вілла в Антальї, апартаменти у Дубаї, два готелі у Відні, а також німецька фірма, яка керує трьома готелями у Франкфурті-на-Майні. Журналісти вказували на фіктивне розлучення пари для приховування майна у декларації судді.

У 2018 році Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Ємельянова. Він разом із дружиною фігурував у справі про «легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом».

У березня 2021 року Вища рада правосуддя звільнила суддю Артура Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду. У ВРП зʼясували, що він використовував своє службове становище та чинив тиск на суддів у справах до 2014 року.