ДБР затримало ексзаступника голови Вищого господарського суду України Ємельянова

Працівники Держбюро розслідувань затримали колишнього заступника голови Вищого господарського суду України, який разом з іншими суддями організував схему вимагання хабарів.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
У ДБР не називають імені, але, за даними джерел «Бабеля», мова про Артура Ємельянова.
За даними слідства, колишній суддя, а нині адвокат, входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо.
Вони за хабарі ухвалювали «потрібні» рішення, переважно у господарських спорах. Організатор «бізнесу» — теж колишній високопосадовець Вищого господарського суду України — незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно «своїм» суддям, які виконували «побажання замовників».
У ДБР зазначають, що протягом тривалого часу фігуранти фактично унеможливили ухвалення рішень суду з більшості справ без хабарів.
Раніше організатора схеми оголосили у розшук, йому та низці інших учасників злочинної схеми повідомили про підозру, зокрема й за створення та участь у злочинній організації.
Ємельянова підозрюють в участі у злочинній організації та в одержанні хабаря. Санкція зазначених статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.
До суду скерували клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
- У 2016 році Генпрокуратура оголосила підозру судді Ємельянову і ексглаві Вищого господарського суду Віктору Татькову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ між суддями. За даними слідства, вони «фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень». Татьков фігурує у справі про приватизацію Зуївського заводу на Донеччині та «плівках» глави Конституційного суду Тупицького.
- У 2017 році «Схеми» писали, що колишня дружина Ємельянова Світлана володіє численною елітною нерухомістю у різних куточках світу — це вілла в Антальї, апартаменти у Дубаї, два готелі у Відні, а також німецька фірма, яка керує трьома готелями у Франкфурті-на-Майні. Журналісти вказували на фіктивне розлучення пари для приховування майна у декларації судді.
- У 2018 році Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Ємельянова. Він разом із дружиною фігурував у справі про «легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом».
- У березня 2021 року Вища рада правосуддя звільнила суддю Артура Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду. У ВРП зʼясували, що він використовував своє службове становище та чинив тиск на суддів у справах до 2014 року.