ДБР затримало ексзаступника голови Вищого господарського суду України Ємельянова

Працівники Держбюро розслідувань затримали колишнього заступника голови Вищого господарського суду України, який разом з іншими суддями організував схему вимагання хабарів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У ДБР не називають імені, але, за даними джерел «Бабеля», мова про Артура Ємельянова.

За даними слідства, колишній суддя, а нині адвокат, входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо.

Вони за хабарі ухвалювали «потрібні» рішення, переважно у господарських спорах. Організатор «бізнесу» — теж колишній високопосадовець Вищого господарського суду України — незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно «своїм» суддям, які виконували «побажання замовників».

У ДБР зазначають, що протягом тривалого часу фігуранти фактично унеможливили ухвалення рішень суду з більшості справ без хабарів.

Раніше організатора схеми оголосили у розшук, йому та низці інших учасників злочинної схеми повідомили про підозру, зокрема й за створення та участь у злочинній організації.

Ємельянова підозрюють в участі у злочинній організації та в одержанні хабаря. Санкція зазначених статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

До суду скерували клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.