Звіт: Росія платила Ірану за дрони золотими злитками

Росія розрахувалася за іранські дрони золотими злитками — так вони обходили санкції США. Росіяни передали іранській компанії Sahara Thunder щонайменше 1,8 тонни золотих злитків, вартість яких еквівалента $104 мільйонам.

Про це йдеться у звіті вашингтонського Центру перспективних оборонних досліджень (C4ADS), який спирається на витік даних і публічні джерела. Також про це на основі звіту пише The Washington Post.

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На початку 2024 року хакери з Prana Network виклали у відкритий доступ 10 гігабайт файлів компанії Sahara Thunder з Тегерану, яка потрапила до американських санкційних списків. Ця фірма займається різними напрямами — від перевезення нафти до купівлі військового обладнання. Дані іранських компаній свідчать про те, що за кілька місяців після того, як США запровадили санкції проти Sahara Thunder, компанія розпочала процес ліквідації. На її місці, ймовірно, виникне інша юридична особа.

Витяг з контракту між АТ «Алабуга» та компанією Sahara Thunder від березня 2023 року, в якому детально зазначено кількість золота, що має бути виплачено компанії Sahara Thunder. C4ADS/скриншот

Іранський завод і «Алабуга», де розташовані дослідницький центр і виробнича складальна лінія, мають документ, де йдеться, що 16 березня 2023 року відбулась поставка приблизно 1,79 тонни золота за ціною $58,32 за грам.

Також був контракт від 5 квітня 2023 року — тоді сторони домовилися про поставку понад 2 тонн золота іранській стороні. Однак деталі другої поставки залишаються невідомими, також неясно, чи доставили це золото.

Автори звіту пояснюють, що оплата золотом допомогла сторонам уникнути операцій у доларах, які могли ускладнити санкції Міністерства фінансів США. Такий спосіб оплати також забезпечує більшу анонімність.

Росія також платила за дрони у дирхамах — валюті Об’єднаних Арабських Еміратів — на рахунок банку в Дубаї. Для цього вони користувалися зонами вільної торгівлі ОАЕ. У звіті також припускають, що іранські структури, що перебувають під санкціями, можуть користуватися криптовалютами.

Це підтверджують електронні листи іранської компанії SAS, яка перебуває під санкціями США за координацію військових і безпілотних операцій між Росією та Іраном. В одному з листів, що стосується візиту самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Ірану в березні 2023 року, SAS запропонувала оплатити послуги аеропорту криптовалютою Tether.

Як Іран постачає зброю Росії

Повідомлення про те, що Іран передає Росії дрони, лунають регулярно з 2022 року. Медіа також писали у 2023-му, що Іран надає РФ снаряди та набої. Офіційно Іран це спростовує. Тодішня речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр підтвердила, що за даними США, Росія отримувала від Ірану бойові безпілотники, зокрема Mohajer-6 і Shahed.

У червні 2023 року стало відомо, що Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників у Республіці Татарстан — тоді Білий дім опублікував звіт про це і відповідний супутниковий знімок.

У серпні 2024 року в Reuters написали, що Іран збирається передати Росії сотні балістичних ракет Fath-360. Інформацію про передачу ракет 10 вересня підтвердив колишній держсекретар США Ентоні Блінкен. Через це США і Велика Британія ввели проти Ірану нові санкції.

У травні 2025 Reuters написало, що Іран передасть Росії пускові установки для балістичних ракет. Іран заперечив це і назвав ці повідомлення «повністю абсурдними».