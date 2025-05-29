Сили оборони України вперше застосували в бою дрон-матку на базі ШІ

Дрони на базі штучного інтелекту українського виробництва вже допомагають нищити окупантів на полі бою.

Про це повідомив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

Технологію створив український оборонний кластер Brave1. За словами міністра, розробка підвищує ефективність та точність ударів по ворогу. Дрон-матка доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 кілометрів, відтак вони автономно знаходять і атакують цілі. Це можуть бути літаки, системи ППО, обʼєкти критичної інфраструктури росіян тощо.

Якщо дрони відлетіли на відстань до 100 кілометрів, то потім повертаються для повторного використання. Вартість однієї місії — $10 тисяч. Для порівняння: запуск ракети коштує у 300—500 разів дорожче.

Система SmartPilot здійснює навігацію завдяки поєднанню зображень з камер і даних про рух. Штучний інтелект у цій системі самостійно розпізнає та обирає ціль.