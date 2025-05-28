Reuters: Путін назвав умови, за яких припинить війну в Україні

Як умови припинення війни проти України Путін назвав таке — письмове зобовʼязання західних лідерів припинити розширення НАТО на схід і скасувати частину санкцій проти Росії.
Про це пише Reuters з посиланням на три російські джерела, обізнані з переговорами.
За словами джерел, Путін хоче, аби західні держави формально зобовʼязалися не допустити членства України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік у НАТО.
Також Путін вимагає, щоб Україна залишалася нейтральною, Росії повернули її заморожені активи, зняли з неї частину санкцій, а також аби в Україні «захищали російськомовних громадян».
Одне з джерел Reuters зазначило, що якщо Путін зрозуміє, що не досягне мирної угоди на власних умовах, то спробує показати українцям та європейцям, що «мир завтра буде ще болючішим».
У НАТО ще раніше заявляли, що не змінять свою політику «відчинених дверей» лише тому, що цього вимагає Москва.
Що передувало
16 травня у Стамбулі пройшли перші прямі переговори України та Росії з 2022 року. Зустріч тривала трохи понад годину. За даними журналістів, Росія вимагала вивести українські війська з низки території для забезпечення припинення вогню та погрожувала окупувати Харківщину і Сумщину, а також воювати «до кінця».
Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що на зустрічі українська та російська сторони обговорили обмін полоненими у форматі «1 000 на 1 000» та припинення вогню. Щодо обміну сторони дійшли згоди — уже відбулися три обміни полоненими в цьому форматі.
19 травня Трамп поговорив з Путіним, а також із Зеленським та низкою європейських лідерів. Путін після розмови заявив про готовність працювати над меморандумом з Україною, який включає припинення вогню. Трамп каже, що Росія та Україна «негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни».