AP: У російському полоні загинули понад 200 українських військових

Із понад 5 000 військовополонених, яких Росія повернула Україні, щонайменше 206 загинули в полоні.

Про це пише Associated Press із посиланням на дані Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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Насильство в російських вʼязницях, імовірно, стало одним із чинників, що сприяли великій кількості смертей українських військовополонених. Про це кажуть представники правозахисних груп, Організація Обʼєднаних Націй, український уряд і український судмедексперт, який проводив розтини тіл військовополонених.

Із 206 померлих у полоні українських військових понад 50 загинули під час російського ракетного удару по колонії в Оленівці влітку 2022 року. А 245 українських військових росіяни вбили одразу після здачі в полон, стверджують в Офісі генпрокурора.

AP взяло інтервʼю у родичів 21 українського військовополоненого, який загинув у полоні. Розтини, проведені в Україні, засвідчили, що пʼятеро з них померли від серцевої недостатності, включно з солдатами віком 22, 39 і 43 років. Четверо інших померли від туберкульозу або пневмонії, а ще по одному загинули від інфекції, асфіксії та тупого поранення голови.

Одного з військовополонених катували електричним струмом. Його побили лише за кілька днів до смерті від серцевої недостатності та крайнього виснаження, випливає зі звіту судмедекспертів, який вивчили журналісти. Інші розтини показали, що на тілах військовополонених знайшли ознаки гангрени або нелікованих інфекцій.