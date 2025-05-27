AP: У російському полоні загинули понад 200 українських військових

Із понад 5 000 військовополонених, яких Росія повернула Україні, щонайменше 206 загинули в полоні.
Про це пише Associated Press із посиланням на дані Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Насильство в російських вʼязницях, імовірно, стало одним із чинників, що сприяли великій кількості смертей українських військовополонених. Про це кажуть представники правозахисних груп, Організація Обʼєднаних Націй, український уряд і український судмедексперт, який проводив розтини тіл військовополонених.
Із 206 померлих у полоні українських військових понад 50 загинули під час російського ракетного удару по колонії в Оленівці влітку 2022 року. А 245 українських військових росіяни вбили одразу після здачі в полон, стверджують в Офісі генпрокурора.
AP взяло інтервʼю у родичів 21 українського військовополоненого, який загинув у полоні. Розтини, проведені в Україні, засвідчили, що пʼятеро з них померли від серцевої недостатності, включно з солдатами віком 22, 39 і 43 років. Четверо інших померли від туберкульозу або пневмонії, а ще по одному загинули від інфекції, асфіксії та тупого поранення голови.
Одного з військовополонених катували електричним струмом. Його побили лише за кілька днів до смерті від серцевої недостатності та крайнього виснаження, випливає зі звіту судмедекспертів, який вивчили журналісти. Інші розтини показали, що на тілах військовополонених знайшли ознаки гангрени або нелікованих інфекцій.
Очікується, що кількість загиблих військовополонених зростатиме в міру повернення і впізнання тіл. При цьому в деяких випадках визначити причини смерті вкрай складно, оскільки у військових, яких повертають, іноді відсутні внутрішні органи, а в деяких випадках синці і травми приховані. Поганий стан повернених тіл також заважає зрозуміти, чи не зазнавали полонені перед смертю тортур, голоду і поганого медичного обслуговування, кажуть українські чиновники.
«Вони [росіяни] тримають тіла доти, доки вони не досягнуть стану, коли вже нічого не можна буде визначити», — заявив представник українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.
Раніше Москва звинувачувала Київ у жорстокому поводженні з російськими військовополоненими. ООН підтвердила, що випадки насильства в українському полоні були, але зазначила, що порушення з боку України набагато менш поширені і серйозні за ті, в яких звинувачують Росію. Міжнародна спільнота, українські посадовці та західні журналісти, що документують воєнні злочини Росії, неодноразово наголошували, що катування українських полонених — це системна практика РФ, яку схвалюють на вищому рівні.
- За даними ООН, понад 95% звільнених з полону РФ українських військовослужбовців зазнали катувань або наслідків інших порушень Міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій.