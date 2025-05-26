Естонія хоче забезпечити вчителів та учнів «навичками штучного інтелекту світового класу» і запускає нацпрограму

У Естонії хочуть запровадити національну ініціативу зі штучного інтелекту для вчителів та учнів, яка забезпечить їх «інструментами та навичками штучного інтелекту світового класу». Це відбувається на тлі того, як школи в різних країнах світу забороняють використання смартфонів. Естонія ж не поділяє такої політики — вчителі країни активно заохочують учнів використовувати свої телефони як інструмент навчання.

Про це пише The Guardian.

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Естонія запускає національну ініціативу під назвою AI Leap — так хочуть до 2027 року забезпечити безкоштовний доступ до найкращих навчальних інструментів ШІ для 58 тисяч учнів та 5 тисяч вчителів. Почнуть з 16-річних та 17-річних у вересні цього року — учні отримають власні облікові записи зі штучним інтелектом.

З OpenAI вже ведуть переговори про ліцензії, які зроблять країну випробувальним майданчиком для ШІ в школах. Учителів навчать користуватися цією технологією, наголошуючи на вмінні самостійно навчатися, етиці в цифровому середовищі, рівному доступі до освіти та знаннях про штучний інтелект.

За словами чиновників, це зробить Естонію «однією з найрозумніших країн, що використовують штучний інтелект, а не лише найбільш насиченою технологіями».

Естонія стала найкращою в Європі за програмою міжнародного оцінювання учнів (PISA) Організації економічного співробітництва та розвитку. Країна посіла перше місце в Європі з математики, природничих наук та творчого мислення, а також друге місце після Ірландії з читання. Естонія стала успішною з кількох причин, але головна — вона перейшла на цифрові технології, зазначає The Guardian.

«Я знаю скептицизм та обережність більшості європейських країн щодо екранів, мобільних телефонів та технологій. Річ у тім, що в естонському випадку суспільство загалом набагато відкритіше та схильніше до використання цифрових інструментів та послуг. Вчителі не є винятком», — заявила міністр освіти та досліджень Естонії Крістіна Каллас.

За її словами, в школах Естонії немає заборон на мобільні телефони — їх вважають невідʼємною частиною успішної політики цифрової освіти країни. Естонія не вводила заборон, а лише дала рекомендації — переважно про те, як поводитися з телефонами дітям до 12–13 років. Але в підсумку кожна школа сама вирішує, як з цим бути і встановлює свої правила, яких дотримуються на місцевому рівні.

Каллас каже, що штучний інтелект змінює освіту настільки, що есе як домашні завдання більше не мають сенсу. Стара модель навчання — «вивчи, повтори, застосуй» — відходить у минуле. Замість цього школярів чекають усні іспити та завдання, які розвивають вищі когнітивні навички.

Вона додала, що в жовтні в Естонії пройдуть місцеві вибори, і 16-річні зможуть голосувати онлайн просто зі своїх телефонів. Тож логічно, щоб вони не лише голосували, а й використовували телефони для того, щоб розібратися в політичних програмах, шукати інформацію й аналізувати її.

«Трохи дивно, якби ми не дозволили їм використовувати їх у школі, в освітньому середовищі. Це було б дуже заплутаним повідомленням для 16-річних — голосуйте онлайн, голосуйте на мобільному, але не використовуйте ChatGPT на своєму телефоні для навчання», — сказала міністерка.