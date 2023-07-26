ЮНЕСКО закликає заборонити телефони у школах

У доповіді ЮНЕСКО школам рекомендують заборонити використання смартфонів у школах, щоб покращити навчання та допомогти захистити дітей від кібербулінгу, повідомляє The Guardian.

Агентство ООН з питань освіти, науки та культури отримало докази, що надмірне використання телефонів повʼязане зі зниженням успішності в навчанні та негативно впливає на емоційну стабільність дітей.

ЮНЕСКО застерігає політиків від «бездумного використання цифрових технологій», мовляв, позитивний вплив від них на результати навчання та економічну ефективність можна переоцінити.

«Не всі зміни є прогресом. Те, що щось можна зробити, не означає, що це потрібно робити», — пишуть у звіті.

Після початку пандемії коронавірусу більшість навчальних закладів перейшли на дистанційну форму навчання — це допомогло уникнути навчального колапсу. Однак мільйони учнів і студентів залишилися поза увагою, оскільки вони не мали засобів для онлайн-навчання.

«Використання [цифрової революції] має бути спрямоване на покращення навчального досвіду і на добробут студентів і вчителів, а не на шкоду їм. Ставте на перше місце потреби учня та підтримуйте вчителів. Онлайн-спілкування не замінить живого», — додала генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле.