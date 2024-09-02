У Нідерландах заборонили мобільні телефони в початкових школах

У Нідерландах заборонили мобільні телефони для початкових шкіл — раніше це стосувалося лише середніх шкіл.

Про це пише нідерландське видання NOS.

Міністерство освіти країни вважає, що мобільні телефони та гаджети відволікають учнів від навчання, не дають їм зосередитися. А в школах, де користуватися телефоном заборонено навіть на перервах, нібито покращується атмосфера між учнями.

«Перерви приємніші, тому що студенти частіше розмовляють один з одним», — сказав дослідник Лоес Пауельс з Університету Радбауд.

Водночас учні можуть продовжити використовувати мобільні телефони в класах, якщо вони необхідні для уроку — наприклад, під час занять з медіаграмотності. Також винятком може стати хвороба учня, коли йому потрібно користуватися телефоном, щоб бути повністю залученим у навчальний процес.