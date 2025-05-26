Українська розвідка: На території Білорусі немає ані ядерної зброї, ані «Орєшніка»

Зараз на території Білорусі розміщені носії ядерної зброї. Але самої ядерної зброї немає, як і ракетних комплексів «Орєшнік».

Про це повідомив голова зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтервʼю Укрінформу.

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«Носії [ядерної зброї] є. Це правда. Є літаки, є оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер». Але самої ядерної зброї в Білорусі немає. Це факт», — наголосив Іващенко.

За словами Іващенка, у Білорусі облаштовують місця зберігання ядерної зброї. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко каже, що до кінця року в Білорусі нібито буде «Орєшнік», але Іващенко каже, що це малоймовірно:

«Лукашенко говорить, що до кінця року в них буде «Орєшнік». Але це схоже на прийняття бажаного за дійсне. На сьогодні – нічого такого немає, і малоймовірно, що з’явиться», — зазначив голова Служби зовнішньої розвідки.