Українська розвідка: На території Білорусі немає ані ядерної зброї, ані «Орєшніка»

Зараз на території Білорусі розміщені носії ядерної зброї. Але самої ядерної зброї немає, як і ракетних комплексів «Орєшнік».
Про це повідомив голова зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтервʼю Укрінформу.
«Носії [ядерної зброї] є. Це правда. Є літаки, є оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер». Але самої ядерної зброї в Білорусі немає. Це факт», — наголосив Іващенко.
За словами Іващенка, у Білорусі облаштовують місця зберігання ядерної зброї. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко каже, що до кінця року в Білорусі нібито буде «Орєшнік», але Іващенко каже, що це малоймовірно:
«Лукашенко говорить, що до кінця року в них буде «Орєшнік». Але це схоже на прийняття бажаного за дійсне. На сьогодні – нічого такого немає, і малоймовірно, що з’явиться», — зазначив голова Служби зовнішньої розвідки.
- У травні 2023 року міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Уже в червні того року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю. І запевняв, що деякі зразки начебто втричі потужніші за атомні бомби, які США скинули на Хіросіму і Нагасакі в 1945 році. Тоді Путін заявив, що Росія нібито має більше ядерної зброї, ніж країни НАТО. І частину з неї — перші тактичні ядерні заряди — вже доставили до Білорусі.
- У січні 2025 року Лукашенко заявляв, що Білорусь найближчим часом отримає від РФ ракетну систему «Орєшнік». Він казав, що Білорусь початково отримає від Росії десять ракетних комплексів «Орєшнік», але потім їхню кількість можуть збільшити.