Bloomberg: Європа може купувати американську зброю для України. Це врятує на тлі невизначеності США

Європейські лідери розглядають різні варіанти, щоб продовжити постачати Україні зброю на тлі невизначеності США щодо війни. Один із них — купувати американське озброєння.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Журналісти зазначають, що зараз Європа не має ані достатніх запасів зброї, ані потужностей для її масового виробництва — особливо тепер, коли є вірогідність, що США більше не постачатимуть зброю Україні. Білий дім також відхилив заклики Європи посилити тиск на лідера Росії Володимира Путіна, аби домогтися негайного припинення вогню. Натомість Кремль зволікає з перемовинами, які обіцяв Трампу, готуючи новий літній наступ на фронті.
Один із варіантів, який дедалі частіше розглядають, це закупівля більшої кількості американської зброї, щоб потім передати її Україні. Ідея така: якщо Трамп відмовиться відправляти американську зброю Україні — це зробить Європа.
Це допоможе Україні стримати просування Росії й, можливо, змусить Путіна серйозніше поставитися до припинення вогню, пише Bloomberg. А якщо європейцям вдасться переконати Трампа продовжити передавати розвідувальні дані Україні, то президент Володимир Зеленський «зможе втримати оборону», зазначають журналісти.
Паралельно Європейський Союз розглядає можливість відключити понад 20 російських банків від системи SWIFT та знизити граничну ціну на російську нафту у межах нового пакету санкцій проти Росії.
Цього тижня Трамп провів окремі розмови з Путіним і європейськими лідерами, після чого заявив, що «відійде убік», якщо в перемовинах між Росією та Україною не буде достатнього прогресу.
«Це європейська справа», — сказав президент у Білому домі. — «І нею мала би залишатися».
Джерела Bloomberg зазначають, що США, ймовірно, продовжать передавати розвіддані Україні для допомоги в прицільних ударах. Короткочасне припинення передачі розвідданих навесні 2025 року створило оперативні труднощі для Києва та водночас викликало ширше занепокоєння серед союзників США, що в майбутньому вони можуть опинитися в подібній ситуації.
Експерти попереджають, що затверджені та профінансовані ще за президентства Джо Байдена постачання зброї Україні можуть вичерпатися вже цього літа. Європі буде складно самостійно заповнити цю прогалину. А Путін, за словами фахівців, намагатиметься скористатися цією ситуацією.
- 19 травня Трамп провів низку розмов з лідерами України, ЄС та Росії. Перед розмовою з Путіним він телефонував Зеленському, щоб запитати, які теми варто порушити. За даними медіа, український президент просив обговорити 30-денне припинення вогню та майбутню зустріч Зеленського з Путіним, до якої Трамп міг би приєднатися.
- Розмова Трампа з Путіним тривала понад 2 години. Путін за її результатами заявив, що готовий працювати над меморандумом з Україною, який включає припинення вогню, а Трамп — що умови меморандуму мають обговорювати між собою лише Україна та Росія.
- Зеленський за результатами розмов повідомив, що Україна не виводитиме війська з територій, які частково окуповані росіянами. Раніше медіа писали, що таку вимогу РФ висунула 16 травня на перемовинах у Стамбулі в обмін на припинення вогню.