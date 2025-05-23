Принцеса Єлизавета, 23-річна майбутня королева Бельгії, потрапила під заборону на навчання іноземних студентів у Гарварді, яку напередодні ввела адміністрація Білого дому.

Про це пише Reuters.

Адміністрація Трампа 22 травня скасувала дозвіл Гарварду приймати іноземних студентів і змушує тих, хто вже навчається, перевестися в інші навчальні заклади або втратити свій легальний статус у США.

«Принцеса Єлизавета щойно завершила перший рік навчання. Вплив цього рішення [адміністрації Трампа] стане більш зрозумілим у найближчі дні чи тижні. Ми наразі вивчаємо ситуацію», — повідомила речниця Королівського палацу Бельгії Лоре Вандорне.

Єлизавета навчається на магістерській програмі з державної політики в Гарварді — це дворічний курс, що, як написано на сайті університету, розширює світогляд студентів і вдосконалює їхні навички для «успішної кар’єри в державній службі».

Принцеса є спадкоємицею бельгійського трону як найстарша з чотирьох дітей короля Філіпа і королеви Матильди. Перед Гарвардом вона здобула ступінь з історії та політики в Оксфордському університеті у Великій Британії.

У Гарварді дії адміністрації Трампа назвали незаконними і розцінюють як акт помсти.

Що передувало

У березні уряд США заявив, що перегляне $9 мільярдів фінансування для Гарварду через нібито антисемітизм, що загострився після студентських пропалестинських протестів. Спецгрупа Міністерства освіти звинуватила університет у зловживанні статусом і «переконанні, що федеральне фінансування не зобовʼязує їх дотримуватись законів про громадянські права».

Від університету вимагали обмежити вплив активістів, створити незалежну комісію для перевірки факультетів, наймати викладачів і приймати студентів виключно за заслуги, без урахування раси, кольору шкіри чи національності, та повідомляти про порушення з боку іноземних студентів.

Гарвардський університет відкинув вимоги адміністрації Трампа і втратив через це $2,2 мільярда фінансування. Університет подав позов до суду. У позові Гарвардський університет заявив, що він прагне боротися з антисемітизмом і вжив заходів для безпеки та гостинності свого кампусу для єврейських та ізраїльських студентів. Він заявив, що дії адміністрації президента становлять загрозу академічній свободі.

У травні адміністрація Трампа скасувала ще $450 мільйонів грантового фінансування Гарвардського університету. Представники університету у відповідь розширили свій попередній позов.