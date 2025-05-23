РФ вдарила балістикою по Одесі — загинув працівник порту, є поранені

РФ 23 травня вдарила двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси — загинув працівник порту. Ще вісім людей поранені.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Четверо постраждалих перебувають у важкому стані, двоє — у стані середнього ступеню важкості, ще двоє людей отримали незначні тілесні ушкодження. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.
- Армія Росії бʼє по цивільній портовій інфраструктурі Одещини. 6 жовтня минулого року росіяни атакували цивільне судно під прапором Сент-Кітс і Невіс, яке стояло в порту, завантажене зерном кукурудзи для експорту. А вже 7 жовтня під ударом опинилося цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Ще пʼятеро іноземних громадян, членів екіпажу, постраждали.
- У вересні російські війська атакували Одесу ракетою «Іскандер-М». Її уламки пошкодили цивільне судно під прапором Антигуа, а перед цим росіяни вдарили по цивільному судну з пшеницею для Єгипту в Чорному морі.
- Ввечері 11 березня цього року РФ вдарила по цивільному судну MJ PINA під прапором Барбадосу в Одеському порту — загинули чотири громадянина Сирії.