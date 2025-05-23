РФ вдарила балістикою по Одесі — загинув працівник порту, є поранені

РФ 23 травня вдарила двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси — загинув працівник порту. Ще вісім людей поранені.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Четверо постраждалих перебувають у важкому стані, двоє — у стані середнього ступеню важкості, ще двоє людей отримали незначні тілесні ушкодження. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.