Росіяни вдарили по Одесі та пошкодили цивільне судно, четверо людей поранені

Російські війська 20 вересня завдали ракетного удару по Одесі, пошкоджень зазнала припортова та цивільна інфраструктура міста.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Попередньо, місто атакували ракетою «Іскандер-М». Її уламки також пошкодили цивільне судно під прапором Антігуа.

Унаслідок удару четверо цивільних поранені, їм надають необхідну допомогу.

Про вибухи в міста близько 14:00 повідомив мер Геннадій Труханов. А за кілька хвилин до цього Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики з півдня.