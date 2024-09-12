Росія атакувала судно з зерном для Єгипту в Чорному морі

Російські війська сьогодні, 12 вересня, завдали ракетного удару в Чорному морі по цивільному судну з пшеницею для Єгипту. За попередніми даними, обійшлося без людських втрат.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, росіяни атакували вантаж одразу після його виходу з українських територіальних вод.

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«Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу», — сказав президент України.

Зеленський наголосив, що постачання українського зерна до країн Африки та Близького Сходу є критично важливими.