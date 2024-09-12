Новини

Росія атакувала судно з зерном для Єгипту в Чорному морі

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

Російські війська сьогодні, 12 вересня, завдали ракетного удару в Чорному морі по цивільному судну з пшеницею для Єгипту. За попередніми даними, обійшлося без людських втрат.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, росіяни атакували вантаж одразу після його виходу з українських територіальних вод.

1 4

Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

«Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу», — сказав президент України.

Зеленський наголосив, що постачання українського зерна до країн Африки та Близького Сходу є критично важливими.

  • 17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Поки діяли домовленості, судна з українським зерном ішли до міжнародних вод Чорного моря, уникаючи мінних районів, а потім погодженим морським гуманітарним коридором до Стамбулу. Судна, що прямували до українських портів та з них, перевіряли групи, до яких входили російські, турецькі, українські інспектори та інспектори ООН. Це дозволило врегулювати зернову ситуацію у світі.
  • Уже 19 липня російські війська атакували портову інфраструктуру Одеси й області, поціливши в зерновий та олійний термінали. Після цього Росія почала систематично обстрілювати зернову інфраструктуру України.