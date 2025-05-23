Bloomberg: Росія «не в захваті» від ідеї провести переговори з Україною у Ватикані

Святий Престол дав зрозуміти, що новообраний Папа Лев XIV готовий включитися в дипломатію заради припинення війни в Україні. Володимир Зеленський зустрівся з понтифіком 18 травня, після чого подякував Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів сторін.

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США та європейські лідери покладають надії на Ватикан як майданчик для переговорів між Росією та Україною. Однак Кремль «не в захваті» від цієї ідеї, там найкращим місцем для діалогу вважають Туреччину.

Однак російські чиновники не планують візит Путіна до Ватикану чи будь-куди ще. Його прессекретар Дмитро Пєсков 22 травня заявив журналістам, що про це немає жодних домовленостей. За словами джерела, Кремль очікує, що наступний раунд діалогу відбудеться в турецькому Стамбулі.

Обговорення потенційної ролі Ватикану як господаря або посередника перемовин тривають, кажуть європосадовці. Переговори між Києвом і Москвою можуть відбутися вже наступного тижня — усе залежить від готовності Росії взяти в них участь, додають співрозмовники.

Водночас посадовці США дають зрозуміти Кремлю, що хотіли б уникнути участі в переговорах «жорстких фігур» на кшталт Володимира Мединського, який очолював російську делегацію у Стамбулі цього місяця.

Путін не вирушить до Італії, члена НАТО, з міркувань безпеки. Крім того, Москва не вважає Ватикан нейтральною стороною у війні, зазначив Сергій Марков, політичний консультант, близький до Кремля.

Ситуацію ускладнюють і відносини між Римо-католицькою церквою та Російською православною церквою, яку очолює патріарх Кирило — відвертий прихильник Путіна, пише Bloomberg. РПЦ обурена тим, що Ватикан не засудив закриття в Україні церков, лояльних до Московського патріархату.

Італія є учасником Міжнародного кримінального суду, який у 2023 році видав ордер на арешт Путіна за підозрою у воєнних злочинах в Україні. Теоретично, якщо лідер РФ прибуде в Рим, держава зобовʼязана заарештувати його.

«Ватикан як майданчик для переговорів буде дуже складним вибором для Кремля. Якщо це буде єдиний шанс для Путіна укласти «велику угоду» з Трампом, він, можливо, погодиться на Ватикан, але спочатку намагатиметься запропонувати всі можливі альтернативи», — каже незалежний аналітик у справах релігії Ксенія Лученко.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вважає, що для Ватикану буде «не дуже комфортно» приймати делегації двох православних країн. На його переконання, це буде «трохи неелегантно», цитують міністра пропагандистські росмедіа.