Маврикій і Велика Британія підписали угоду про передачу архіпелагу Чагос. Які умови

Велика Британія 22 травня зрештою підписала угоду про передачу Маврикію архіпелагу Чагос в Індійському океані, де розташована військова база Дієго-Гарсія.

Це передають BBC, Sky News та Washington Post.

Документ підписали з другої спроби — спершу британський суд останньої миті заблокував угоду. Пізніше заборону скасував інший суддя.

Угоду уклали на 99 років, потім її можна буде продовжити ще на 40 років.

Військово-морську та бомбардувальну базу продовжить контролювати Сполучене Королівство. Проте тепер Маврикій має суверенітет над усім архіпелагом Чагос, включаючи Дієго-Гарсія. Водночас Велика Британія несе повну відповідальність за оборону та безпеку Дієго-Гарсія.

За угодою Британія платитиме Маврикію щонайменше £101 мільйон на рік за оренду бази, а загальна сума угоди становитиме близько £3,4 мільярда.

Премʼєр Великої Британії Кір Стармер каже, що зазначені витрати — £101 мільйон на рік — це «середня вартість», і тому чиста загальна вартість становить 3,4 мільярда фунтів стерлінгів протягом 99 років. Водночас США оплачуватимуть «експлуатаційні витрати» бази.

За словами очільника британського уряду, військова база на архіпелазі має вирішальне значення для британської боротьби з тероризмом та розвідки, і є «основою нашої безпеки вдома».

Уряд каже, що вживе жорстких заходів, аби не допустити противників до військової бази на острові Дієго-Гарсія. Зокрема до спеціальної зони навколо острова завширшки 24 морські милі, де не можна нічого будувати без дозволу Великої Британії.

«Ця угода забезпечує довгострокову, стабільну та ефективну роботу спільного військового об’єкта США та Великої Британії в Дієго-Гарсія, який має вирішальне значення для регіональної та глобальної безпеки», — написав держсекретар США Марко Рубіо.

Що передувало

Суддя заблокував угоду після того, як її оскаржила Бертріс Помпе з племені Чагос, яка живе у Великій Британії та виступає проти передачі суверенітету над Чагосом Маврикію через порушення прав людини. За її словами, британський уряд діє, нехтуючи правами народу Чагосу.

Премʼєр-міністр Кір Стармер планував повернути острови африканській країні, зберігаючи при цьому контроль над американо-британською військовою базою Дієго-Гарсія. Однак угоду вважають суперечливою, бо Лондон має заплатити за неї мільярди фунтів стерлінгів, а сам Маврикій суттєво залежить від імпорту з Китаю, що викликало питання щодо національної безпеки.

Колишній міністр оборони від Консервативної партії Грант Шаппс у коментарі для CNN назвав цей план «божевільним».

«[Китай] використовуватиме територію, щоб розширити вплив. Китайці шпигуватимуть. На британських військових базах відбувається багато конфіденційного. Ви ж не хочете бути оточеними потенційними супротивниками», — казав він.

Його думку поділяє колишній міністр юстиції Роберт Дженрік, який заявив Sky News, що угода щодо островів Чагос — це «зрада британських інтересів».

Після підписання угоди міністр оборони Джон Гілі сказав, що найближчим часом могли зʼявитися нові судові рішення, які б зменшили контроль Великої Британії над військовою базою. За його словами, за таким сценарієм через роки база стала б «непрацездатною».