Британія передасть архіпелаг Чагос Маврикію через пів століття суперечок. Один з островів здається під авіабазу США

Велика Британія передасть Маврикію суверенітет над архіпелагом Чагос в Індійському океані.

Про це пише ВВС.

Рішення Лондону поклало кінець 50 рокам напружених переговорів між Великою Британією і Маврикієм щодо архіпелагу. Більшість членів ООН не визнавали британський контроль над островами.

До островів Чагос входить, зокрема, атол Дієго-Гарсія, де розташована стратегічна американська авіабаза. Цю базу американська авіація використовувала під час нальотів на Афганістан та Ірак.

Американські бомбардувальники на військовій базі на острові Дієго-Гарсія.

За умовами нової угоди Британія орендує у Маврикію острів Дієго-Гарсія на щонайменше 99 років, що дозволить США зберегти там військову базу. Це ключовий фактор в умовах зростаючого геополітичного суперництва в регіоні між західними країнами, Індією і Китаєм.

Договір ще треба допрацювати, але країни обіцяють завершити його якнайшвидше.

Що передувало

Острови Чагос залишилися під британським управлінням після визнання незалежності Маврикію в 1968 році. У 1966—1973 роках Британія виселила з островів усе місцеве населення. На найбільшому острові, Дієго-Гарсія, у 1966 році розмістили американську військову базу — зараз нею спільно управляють Британія і США.

У 2000 році Високий суд Англії визнав виселення місцевих жителів з архіпелагу незаконним.

У 2019 році Міжнародний суд ООН дійшов висновку, що відокремлення архіпелагу Чагос від Маврикію під час деколонізації порушувало міжнародне право. Того ж року Генасамблея ООН закликала Британію повернути Маврикію острови Чагос.