Британський суд останньої миті заблокував угоду про передачу архіпелагу Чагос Маврикію

Верховний суд Великої Британії тимчасово заборонив уряду укласти угоду про передачу архіпелагу Чагос в Індійському океані Маврикію. Угоду мали підписати вранці 22 травня, однак близько другої ночі цього дня зʼявилася судова постанова.
Про це повідомляють CNN, Sky News і BBC.
Суддя заблокував угоду після того, як її оскаржила Бертріс Помпе з племені Чагос, яка живе у Великій Британії та виступає проти передачі суверенітету над Чагосом Маврикію через порушення прав людини. За її словами, британський уряд діє, нехтуючи правами народу Чагосу.
Премʼєр-міністр Кір Стармер планував повернути острови африканській країні, зберігаючи при цьому контроль над американо-британською військовою базою Дієго-Гарсія. Однак угоду вважають суперечливою, бо Лондон мав би заплатити за неї мільярди фунтів стерлінгів, а сам Маврикій суттєво залежить від імпорту з Китаю, що викликало питання щодо національної безпеки.
Колишній міністр оборони від Консервативної партії Грант Шаппс у коментарі для CNN назвав цей план «божевільним».
«[Китай] використовуватиме територію, щоб розширити вплив. Китайці шпигуватимуть. На британських військових базах відбувається багато конфіденційного. Ви ж не хочете бути оточеними потенційними супротивниками», — казав він.
Його думку поділяє колишній міністр юстиції Роберт Дженрік, який заявив Sky News, що угода щодо островів Чагос— це «зрада британських інтересів».
«Британську суверенну територію віддають союзнику Китаю, а мільярди фунтів з кишені британських платників податків витрачають на це «задоволення», — додав він.
- Велика Британія контролює цей регіон з 1814 року. У 1965-му, перед тим як Маврикій здобув незалежність, Велика Британія відокремила від нього острови Чагос і залишила під своїм управлінням, назвавши їх Британською територією в Індійському океані. Після цього британська влада примусово виселила майже 2 тисячі жителів на Маврикій та Сейшели, щоб звільнити місце для авіабази на найбільшому острові архіпелагу — Дієго-Гарсія, який згодом здали в оренду США.
- У 2019 році Міжнародний суд ООН дійшов висновку, що відокремлення архіпелагу Чагос від Маврикію під час деколонізації порушувало міжнародне право. Того ж року Генасамблея ООН закликала Британію повернути Маврикію острови Чагос.