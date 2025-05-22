Британський суд останньої миті заблокував угоду про передачу архіпелагу Чагос Маврикію

Верховний суд Великої Британії тимчасово заборонив уряду укласти угоду про передачу архіпелагу Чагос в Індійському океані Маврикію. Угоду мали підписати вранці 22 травня, однак близько другої ночі цього дня зʼявилася судова постанова.

Про це повідомляють CNN, Sky News і BBC.

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Суддя заблокував угоду після того, як її оскаржила Бертріс Помпе з племені Чагос, яка живе у Великій Британії та виступає проти передачі суверенітету над Чагосом Маврикію через порушення прав людини. За її словами, британський уряд діє, нехтуючи правами народу Чагосу.

Премʼєр-міністр Кір Стармер планував повернути острови африканській країні, зберігаючи при цьому контроль над американо-британською військовою базою Дієго-Гарсія. Однак угоду вважають суперечливою, бо Лондон мав би заплатити за неї мільярди фунтів стерлінгів, а сам Маврикій суттєво залежить від імпорту з Китаю, що викликало питання щодо національної безпеки.

Колишній міністр оборони від Консервативної партії Грант Шаппс у коментарі для CNN назвав цей план «божевільним».

«[Китай] використовуватиме територію, щоб розширити вплив. Китайці шпигуватимуть. На британських військових базах відбувається багато конфіденційного. Ви ж не хочете бути оточеними потенційними супротивниками», — казав він.

Його думку поділяє колишній міністр юстиції Роберт Дженрік, який заявив Sky News, що угода щодо островів Чагос— це «зрада британських інтересів».

«Британську суверенну територію віддають союзнику Китаю, а мільярди фунтів з кишені британських платників податків витрачають на це «задоволення», — додав він.