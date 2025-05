Працівники Microsoft заявляють про цензуру згадок Палестини й Гази в електронних листах

Співробітники американської корпорації Microsoft зʼясували, що всі електронні листи, які вони надсилають зі словами «Палестина» або «Газа», тимчасово блокуються. Це стосується не лише зовнішньої пошти — листи не доходять і до колег усередині компанії.

Про це повідомила організація No Azure for Apartheid (NOAA), яка об’єднує співробітників Microsoft, незгодних з політикою компанії, передає The Verge.

NOAA зазначає, що «десятки працівників Microsoft» не можуть надсилати електронні листи зі словами «Палестина», «Газа» та «Геноцид» у темах або в тілі повідомлення. Тоді як листи зі словами «Ізраїль» чи «P4lestine» надсилаються без перепон.

Один з організаторів NOAA, Хоссам Наср, каже, що це має вигляд цензури й тиску на палестинських працівників, а також тих, хто їх підтримує.

Microsoft підтвердила виданню The Verge, що тимчасово обмежила листи на політичні теми, бо «надсилання електронних листів великій кількості співробітників на будь-які теми, не пов’язані з роботою, є неприйнятним». У Microsoft наголосили, що для обговорень політики є окремий внутрішній форум.

Це сталося на тлі протестів нинішніх і колишніх співробітників Microsoft проти контрактів корпорації з Ізраїлем. Один із працівників, Джо Лопес, прямо під час виступу гендиректора Сатьї Наделли під час конференції розробників Microsoft Build вигукнув: «Як щодо того, щоб показати, що воєнні злочини Ізраїлю здійснюються на Azure?». Після цього він надіслав електронного листа тисячам співробітників Microsoft, його звільнили.

Microsoft заявила, що має контракти з Ізраїлем на хмарні технології та штучний інтелект, але її перевірки «не виявили доказів», що ці інструменти використовувалися для атак у секторі Гази.

Що відбувається у секторі Гази

У ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази після двох місяців припинення вогню. Від ударів загинули фактичний премʼєр контрольованого ХАМАС сектора Гази Ісаам Дааліс і ще чотири високопосадовці угруповання.

Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.

На початку травня Нетаньягу заявив, що план захопити весь сектор Гази та утримувати його буде «інтенсивним». У країні скликали десятки тисяч резервістів, щоб розширити військову операцію. Уже 18 травня Армія оборони Ізраїлю почала «масштабні» наземні операції в секторі Гази.

Через це Велика Британія призупинила переговори з Ізраїлем щодо нової угоди про вільну торгівлю.