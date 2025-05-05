Премʼєр Ізраїлю заявив, що план захопити весь сектор Гази втілюватимуть «інтенсивно»

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що план захопити весь сектор Гази та утримувати його буде «інтенсивним». У країні скликають десятки тисяч резервістів, щоб розширити військову операцію.

Про це передає Sky News.

За словами ізраїльського лідера, ЦАХАЛ залишатиметься в секторі Гази на невизначений термін. Військові не будуть здійснювати рейди, а потім залишати територію, «а навпаки». Це відрізняється від попередніх дій Армії оборони Ізраїлю в Газі.

План наступу передбачає, що цивільне населення перемістять на південь, а ізраїльські військові розподілятимуть гуманітарну допомогу в Газі, щоб вона не потрапила до ХАМАС. Однак ООН не підтримала ідею передавати палестинцям допомогу через ізраїльські логістичні пункти. Новий наступ Ізраїлю може погіршити і без того серйозну гуманітарну кризу в Газі.

Ізраїльські війська вже окупували близько третини сектора Гази з моменту закінчення двомісячного припинення вогню в середині березня 2025 року. Також Ізраїль заблокував гуманітарну допомогу для понад 2 мільйонів людей в анклаві. Натомість бойовики ХАМАС досі утримують 59 ізраїльських заручників, 24 з них вважають живими.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручників, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виводити війська із сектора Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази — це перехідний період після завершення першого етапу, бо поки що сторони не змогли домовитися, як діятимуть далі.

У ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази після двох місяців припинення вогню. Від ударів загинули фактичний премʼєр контрольованого ХАМАС сектора Гази Ісаам Дааліс і ще чотири високопосадовці угруповання.

Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.