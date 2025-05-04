Ізраїль розширює наступ у cекторі Гази — призве десятки тисяч резервістів

Ізраїль готується розширити військову операцію в секторі Гази та скликати десятки тисяч резервістів.

Про це заявив начальник штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Еял Замір, передає The Times of Israel.

«На цьому тижні ми відправляємо десятки тисяч наказів нашим резервістам про посилення і розширення наших дій у секторі Гази. Ми посилюємо тиск, щоб повернути наших людей [заручників] і перемогти ХАМАС», — заявив Замір.

За його словами, ЦАХАЛ «діятиме в додаткових районах» і знищить усю інфраструктуру ХАМАС — наземну й підземну».

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Агентство Bloomberg із посиланням на джерела пише, що рішення про розширення наземного наступу ухвалили після засідання Кабінету премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з питань безпеки 2 травня. Це відбувається на тлі тиску на Нетаньягу всередині Ізраїлю та за кордоном через глухий кут у війні з ХАМАС, яка триває вже понад 18 місяців.

Ізраїльські війська окупували близько третини сектора Гази з моменту закінчення двомісячного припинення вогню в середині березня. Також Ізраїль заблокував гуманітарну допомогу для понад 2 мільйонів людей в анклаві, стверджує Bloomberg.

Бойовики ХАМАС досі утримують 59 ізраїльських заручників, лише 24 з них вважають живими. Деякі члени правлячої коаліції Нетаньягу, включаючи міністра фінансів Бецалеля Смотрича, закликають до військової ескалації і знищення ХАМАС, навіть якщо під загрозою опиниться життя заручників.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручників, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виводити війська із сектора Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази — це перехідний період після завершення першого етапу, бо поки що сторони не змогли домовитися, як діятимуть далі.

У ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази після двох місяців припинення вогню. Від ударів загинули фактичний премʼєр контрольованого ХАМАС сектора Гази Ісаам Дааліс і ще чотири високопосадовці угруповання.

Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.