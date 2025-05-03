Bloomberg: Ізраїль готується розширити наступ в секторі Гази — очікується нова хвиля мобілізації

Ізраїль готується розширити свою військову операцію в секторі Гази — ймовірно, вже за кілька днів. Невдовзі країна почне мобілізацію десятків тисяч резервістів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Рішення про посилення наступу на суші ухвалили після засідання Ради безпеки в пʼятницю, каже співрозмовник.

Активізація кампанії відбувається на тлі тиску, який чинять на премʼєра Біньяміна Нетаньягу як усередині країни, так і за кордоном, із закликами покласти край затяжному протистоянню з ХАМАС, що триває вже понад 18 місяців.

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Ізраїльські війська і танки контролюють приблизно третину території сектора Гази після завершення двомісячного перемир’я в середині березня. Вони також заблокували гуманітарну допомогу для понад двох мільйонів мешканців анклаву.

Підтримуване Іраном угруповання ХАМАС залишається головною силою в секторі та досі утримує 59 заручників, з яких, за припущеннями, 24 ще живі.

Деякі члени правлячої коаліції Нетаньягу, зокрема міністр фінансів Бецалель Смотрич, останнім часом закликали до військової ескалації для повного знищення ХАМАС — навіть якщо це поставить під загрозу життя заручників.

Утім, згідно з останнім опитуванням, оприлюдненим державним каналом Kan News, більшість ізраїльтян прагнуть завершення війни шляхом обміну заручників на ув’язнених палестинських бойовиків.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручників, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виводити війська із сектора Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази — це перехідний період після завершення першого етапу, бо поки що сторони не змогли домовитися, як діятимуть далі.

У ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази після двох місяців припинення вогню. Від ударів загинули фактичний премʼєр контрольованого ХАМАС сектора Гази Ісаам Дааліс і ще чотири високопосадовці угруповання. Представники ЦАХАЛ не виключають, що за бомбардуваннями піде нова наземна операція.

Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.