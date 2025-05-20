Британія призупинила переговори з Ізраїлем про вільну торгівлю — все через ситуацію в Газі

Велика Британія призупинила переговори з Ізраїлем щодо нової угоди про вільну торгівлю.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, передає BBC.

Посла Ізраїлю у Великій Британії Ціпі Хотовелі викликали до МЗС, де їй заявили, що блокування гуманітарної допомоги для Гази з боку Ізраїлю є «неприпустимим».

Леммі заявив, що конфлікт «входить у нову темну фазу», і назвав «огидним» той факт, що вчора до Гази пропустили менш ніж 10 вантажівок з допомогою.

Він також заявив, що уряд премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу «шкодить іміджу Держави Ізраїль в очах світової спільноти».

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручників, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виводити війська із сектора Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази — це перехідний період після завершення першого етапу, бо поки що сторони не змогли домовитися, як діятимуть далі.

У ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази після двох місяців припинення вогню. Від ударів загинули фактичний премʼєр контрольованого ХАМАС сектора Гази Ісаам Дааліс і ще чотири високопосадовці угруповання.

Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.