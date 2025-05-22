Премʼєр Польщі «не підтвердив», що Трамп у розмові сказав про неготовність Путіна припинити війну

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заперечив, що президент США Дональд Трамп у розмові з європейськими лідерами сказав, що Путін не готовий припинити війну.

Слова польського політика передає Onet.

«Я не підтверджую таке повідомлення. Але я підтверджую, що ситуація складна, бо з російського боку немає навіть сліду доброї волі щодо якнайшвидшого припинення вогню та початку чесних мирних переговорів. І президент Трамп, і наша європейська «четвірка» сформулювали дуже чітку умову: припинення вогню без умов, тобто до початку переговорів, щоб люди перестали гинути», — заявив Дональд Туск.

За його словами, росіяни обрали «свою класичну тактику», затягуючи ситуацію, щоб уникнути зобовʼязань про припинення вогню і приєднання до мирних переговорів.

Що передувало

Газета WSJ писала, що Трамп у розмові з лідерами Європи вперше визнав, що Путін не хоче миру. Але це не мотивувало його посилити тиск на Росію і запровадити нові санкції. У розмові з європейцями він ще припускав таку можливість, а після двогодинної розмови з Путіним уже відкидав її.

19 травня Трамп провів низку розмов з лідерами України, ЄС та Росії. Перед розмовою з Путіним він телефонував Зеленському, щоб запитати, які теми варто порушити. За даними медіа, український президент просив обговорити 30-денне припинення вогню та майбутню зустріч Зеленського з Путіним, до якої Трамп міг би приєднатися.

Розмова Трампа з Путіним тривала понад 2 години. Путін за її результатами заявив, що готовий працювати над меморандумом з Україною, який включає припинення вогню, а Трамп — що умови меморандуму мають обговорювати між собою лише Україна та Росія.

Зеленський за результатами розмов повідомив, що Україна не виводитиме війська з територій, які частково окуповані росіянами. Раніше медіа писали, що таку вимогу РФ висунула 16 травня на перемовинах у Стамбулі в обмін на припинення вогню.