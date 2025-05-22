WSJ: У розмові з лідерами Європи Трамп уперше визнав, що Путін не хоче миру

Уперше президент США Дональд Трамп прямо заявив, що Путін не готовий припинити війну проти України. Це він сказав у розмові з європейськими лідерами, які раніше не чули подібної риторики від американського колеги.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на три джерела, знайомі з розмовою.

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Ці слова були тим, що давно розуміли європейські лідери, але вони вперше почули це від Трампа, публічна позиція якого суперечить сказаному. Американський президент місяцями повторював, що вірить, що Путін щиро прагне миру.

Трамп, імовірно, визнав, що Путін наразі не готовий до миру, але це не мотивувало його зробити те, чого від нього чекають Європа і президент України Володимир Зеленський — посилити тиск на Росію.

Під час розмови з європейськими лідерами в неділю, 18 травня, Трамп (тобто за день до двогодинної розмови з Путіним) натякнув, що може ввести санкції, якщо Путін не погодиться на припинення вогню. У понеділок, 19 травня, його позиція змінилася — санкції запроваджувати він вже не збирався. Натомість запропонував якнайшвидше розпочати перемовини між Україною та Росією на нижчому рівні у Ватикані.

У понеділок з Трампом також поговорили Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У The Wall Street Journal це назвали кульмінацією десятиденної дипломатичної кампанії ЄС, яка ставить за мету переконати Трампа натиснути на Путіна.

Попри відсутність нових санкцій проти Росії, розмови з Трампом не були марними. Європейські лідери запевнилися, що Путін не готовий припиняти війну, а підтримка України залежить саме від Європи. Водночас посадовці не вірять, що адміністрація Трампа припинить постачання зброї в Україну, якщо ЄС або сама Україна готові це оплачувати.

Щодо нових переговорів між Україною і Росією у Ватикані, то спочатку Трамп казав у розмові з європейськими лідерами — серед яких були Макрон, Мерц, Мелоні та прем’єр Британії Кір Стармер — про відправку туди держсекретаря Марко Рубіо і спецпредставника Кіта Келлога. Але вже в понеділок, після розмови з Путіним, Трамп почав ухилятися і не підтвердив участь США у перемовинах.

Європейці наполягали, що результатом переговорів має стати безумовне припинення вогню. Однак Трампу не сподобалося слово «безумовне» — він сказав, що ніколи його не використовував, хоча сам писав про «безумовне 30-денне перемирʼя» у своїй соцмережі Truth Social 8 травня. Зрештою європейці погодилися прибрати це слово з вимог.