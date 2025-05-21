У Румунії розслідують справу про погрози вбивством новообраному президенту

У Румунії користувач соцмереж пригрозив убивством новобраному президенту Нікушору Дану. Щодо нього почали розслідування.

Про це пише Antena 3 CNN.

Чоловік з нікнеймом Codruț T. написав у фейсбуку пост, в якому погрожував Дану вбивством, якщо той не піде у відставку протягом 24 годин.

Зокрема він писав, що «випустить 15 куль» у новообраного президента.

Як зазначає медіа, підозрюваний — 31-річний чоловік родом з Мармуреша, який є прихильником ультраправого політика Джордже Сіміона, що програв другий тур президентських виборів.

Правоохоронці виявили, затримали та доставили на допит чоловіка. Йому може загрожувати штраф або увʼязнення на строк від трьох місяців до одного року.