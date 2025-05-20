WP: США планують «добровільну депортацію» мігрантів за кошти іноземної допомоги. Серед них — українці

Адміністрація Трампа хоче використати $250 мільйонів із бюджету іноземної допомоги, щоб запустити програму «добровільної депортації» мігрантів. За ці гроші мігрантам, які погодяться повернутися до своїх країн, обіцяють допомогу на поїздку та одноразову виплату. Зокрема, це може стосуватися 200 тисяч українців.

Про це пише Washington Post з посиланням на внутрішній документ.

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Речниця Міністерства внутрішньої безпеки Тріша Маклафлін підтвердила справжність документів, які були готові між кінцем квітня та початком травня, але охарактеризувала їх як «застарілі». Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем, за словами Маклафлін, ще не ухвалила «остаточного» рішення щодо тимчасового статусу захисту для Гаїті чи України.

Документи, що описують цю ідею, вже підписали Державний департамент і Міністерство внутрішньої безпеки США, хоча офіційне рішення ще не ухвалене. У планах не уточнюють національності, але згадується, що йдеться про людей, які мають тимчасовий захист — цей статус дозволяє їм тимчасово перебувати в США через небезпеку на батьківщині. Для українців його запровадили після початку повномасштабної війни, а для гаїтян — ще після землетрусу 2010 року.

Адміністрація Байдена хотіла залишити для гаїтян тимчасовий захист у США до 2026 року, але команда Трампа може скасувати його вже цього літа. Під час своєї виборчої кампанії Трамп негативно висловлювався про гаїтян і навіть повторював неправдиву історію про те, що вони в Огайо їли собак і котів.

WP зазначає, що серед мігрантів, яких хочуть депортувати, громадяни з України, Гаїті, Афганістану, Палестини, Лівії, Судану, Сирії та Ємену. Очікується, що першими під програму «добровільного повернення» потраплять афганські мігранти — навіть попри те, що в їхній країні владу контролює «Талібан» і повернення може бути для них небезпечним.

Людям, які погодяться повернутись додому добровільно, США обіцяють виплатити по $1 000 доларів. Влада хоче провести ці депортації напряму, в обхід Міжнародної організації з міграції (МОМ, організація повʼязана з ООН), яка зазвичай допомагає з поверненням мігрантів додому.

Критики цієї ініціативи кажуть, що депортація людей у небезпечні країни порушує міжнародне право й гуманітарні норми, а також спотворює цільове призначення коштів, які Конгрес виділяв на допомогу біженцям, а не на їх депортацію.

Раніше такі гроші йшли переважно на допомогу біженцям, які оселялися в США, але за Трампа майже всі ці програми зупинили. Винятком було переселення приблизно 50 білих південноафриканців, яких він назвав жертвами расової дискримінації.

Міграційне управління, повʼязане з ООН, не підтримує повернення людей до жодного з цих місць. МОМ не відповіла на запит про коментар.

Політика Трампа щодо мігрантів