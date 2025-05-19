Росія, імовірно, допомогла КНДР у розробці ракет класу «повітря — повітря»

Південнокорейські військові вважають, що Північна Корея могла отримати технологічну допомогу від Росії при розробці нової ракети «повітря — повітря».

Про це пише південнокорейське медіа Yonhap.

У суботу, 17 травня, державні медіа Північної Кореї повідомили, що лідер країни Кім Чен Ин спостерігав за протиповітряними навчаннями та тренуванням на яких, ймовірно, використали нову ракету «повітря — повітря», запущену з винищувача МіГ-29.

«Ми вважаємо, що є зв’язок», — заявив полковник Лі Сон Чжун, речник Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS), відповідаючи на запитання, чи могла Північна Корея отримати озброєння та передові технології від Росії в обмін на відправлення своїх військ.

Втім, Лі додав, що необхідний подальший аналіз, щоб визначити масштаби можливої технологічної допомоги з боку Росії.

Представник JCS також зазначив, що знадобиться «значний» час, перш ніж КНДР зможе використовувати ці системи озброєння в бойових умовах.

Союз Росії та КНДР

Газета The Washington Post повідомляла, що Північна Корея із серпня 2023 року по січень 2024 року могла передати Росії приблизно 1,6 мільйона артилерійських боєприпасів. За цей період з Росії до КНДР прибуло понад 74 тисячі тонн вибухівки.

4 січня 2024 року західні медіа написали, що Росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що Росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік в інтервʼю Bloomberg 14 червня говорив, що КНДР відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів, але Москві потрібно більше.

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КДНР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали. А в березні 2025-го Північна Корея відправила ще 3 тисячі військових.

Очільник ГУР Кирило Буданов у січні 2025-го казав, що цьогоріч Північна Корея планує направити Росії ще 150 балістичних ракет.