Британський альпініст підкорив Еверест у рекордний 19-й раз

Британський альпініст Кентон Кул побив власний рекорд за кількістю сходжень на найвищу гору світу Еверест серед туристів і підкорив її в 19-й раз.
Про це передає BBC.
Кентон Кул вийшов на вершину висотою 8 849 метрів об 11:00 за місцевим часом у неділю, 18 травня. Альпініста супроводжував непальський шерп Дорджі Гьялжен, для якого це стало 23-м сходженням.
Британець завершив свій рекордний підйом на тлі того, що минулого тижня на Евересті загинули щонайменше двоє альпіністів — Субрата Гхош з Індії та Філіп «ПіДжей» Сантьяго II з Філіппін.
Кентон Кул уперше зійшов на Еверест у 2004 році і з того часу підкорює його майже кожного року.
Минулого року на Евересті зафіксували два рекордних сходження — перший рекорд належав Кентону Кулу, а другий — непальському шерпу Камі Ріту.
- 4 травня 2024 року Верховний суд Непалу зобовʼязав уряд обмежити кількість дозволів, що видаються для сходження на Еверест та інші вершини. Раніше Непал видавав дозволи всім, хто подавав заявку і був готовий заплатити $11 000 за сходження на Еверест.
- У лютому 2024 року альпіністів, які здійснюють сходження на гору Еверест, зобовʼязали забирати свої екскременти й доставляти їх до базового табору для утилізації.