Непальський шерп і британський альпініст встановили нові рекорди на Евересті

На Евересті зафіксували два рекордні сходження — непальський шерп піднявся на гору найбільше разів за всю історію, а британський альпініст встановив рекорд для іноземців.

Про це пише BBC.

Непалець, 54-річний Камі Ріта, піднявся на найвищу гору світу 29 разів, а британець Кентон Кул — 18 разів. Камі Ріта вже й так був рекордсменом, але цьогоріч перевершив власний рекорд.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Провідник Камі Ріта уже понад два десятиліття водить альпіністів на Еверест. Уперше він піднявся на вершину в 1994 році і відтоді робить це щороку.

Хоч раніше шерп розповідав медіа, що його сходження — це просто робота, однак минулого року він піднявся на Джомолунгму двічі, щоб обігнати давнього суперника та співвітчизника Пасанг Дава.

Сезон сходження на Еверест щойно розпочався, він триває з квітня до червня. Уряд Непалу видав альпіністам близько 400 дозволів на сходження у весняний сезон. Майже всіх альпіністів супроводжує місцевий гід, тому за ці кілька місяців гору відвідають близько 800 людей.

У 2023 року досягли піку понад 600 людей, проте минулий рік був одним з найсмертоносніших скелелазних сезонів — на горі загинули 18 людей.

Еверест — це найвища вершина світу на висоті 8 850 метрів над рівнем моря.