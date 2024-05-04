Верховний суд Непалу зобовʼязав уряд обмежити кількість сходжень на Еверест

Верховний суд Непалу зобовʼязав уряд обмежити кількість дозволів, що видаються для сходження на Еверест та інші вершини.

Суд ухвалив постанову у квітні, але її короткий виклад оприлюднили тільки зараз. У ньому йдеться, що пропускну здатність гір «необхідно поважати», тому потрібно визначити максимальну кількість таких дозволів.

Адвокат Діпак Бікрам Мішра, який подав петицію за обмеження «відвідувачів» Евересту, повідомив агентству AFP, що суд своєю ухвалою відреагував на стурбованість альпіністів забрудненням схилів та умовами безпеки.

Досі Непал видавав дозволи всім, хто подавав заявку і був готовий заплатити $11 000 за сходження на Еверест, найвищу вершину світу — 8 850 метрів над рівнем моря. У країні розташовані вісім з 10 найвищих вершин світу.

Від початку року непальська влада вже видала 403 дозволи на сходження на Еверест і 945 — на інші найвищі вершини світу. Торік уряд видав 478 дозволів на підйом на Еверест — це найвищий показник за всю історію сходжень.

Рішення суду також передбачає обмеження використання вертольотів — їх можна залучати тільки для екстрених рятувальних операцій. Раніше гелікоптери часто використовували, щоб доставляти команди альпіністів до базових таборів.