Опитування: Більшість українців підтримують безумовне припинення вогню на 30 днів

Абсолютна більшість українців (74% опитаних) підтримують ініціативу 30-денного перемир’я без будь-яких умов.
Про це свідчать результати опитування соцгрупи «Рейтинг».
Крім того, більшість вважають останній візит президента Володимира Зеленського до Туреччини успішним (53%).
Рівень довіри до Зеленського серед українців стабілізувався на позначці 70%, що вище, ніж було на початку року (53—58%).
Хоча лише чверть опитаних переконані, що переговори в Туреччині наблизять нас до миру, 47% респондентів вважають, що Україна повинна продовжувати демонструвати відкритість до переговорів, а Зеленський може брати в них участь, навіть за відсутності Путіна.
На думку українців, основні причини відсутності Путіна на переговорах — небажання завершувати війну (54%) і страх (22%).
Опитування провели 16 травня методом CATI серед 1 000 респондентів. Формат вибірки: випадкова вибірка мобільних телефонних номерів (населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний звʼязок). Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка — не перевищує 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95)
- 16 травня у Стамбулі пройшли перші прямі переговори України та Росії з 2022 року. Зустріч тривала трохи понад годину і, як пишуть медіа, не мала значних результатів. За даними журналістів, Росія вимагала вивести українські війська з низки території для забезпечення припинення вогню та погрожувала окупувати Харківщину і Сумщину.
- Українська делегація повідомила, що на зустрічі обговорили три основні пункти: обмін у форматі «1 000 на 1000», припинення вогню і зустріч Зеленського з Путіним.