СБУ розпочала підготовку до обміну полоненими у форматі «1 000 на 1 000»

Служба безпеки України розпочала підготовку до обміну полоненими з Росією у форматі «1 000 на 1 000».
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Обʼєднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України вже розпочав підготовчі заходи до обміну.
Зокрема, СБУ формує перелік російських військових, яких утримують в українському полоні і можуть передати РФ.
Також СБУ разом з МОЗ і всіма відповідними структурами проводить підготовку до прийому українських воїнів, які наразі перебувають у ворожому полоні. Серед іншого, готується відповідна інфраструктура, локації та медичний персонал, необхідні для прийому, супроводження та реабілітації наших військових.
- Домовленості про одночасне звільнення та передачу полонених у форматі «1000 на 1000» досягнули 16 травня на зустрічі делегацій України та РФ у Стамбулі.
- Останній на сьогодні обмін пройшов 6 травня, тоді додому повернулись 205 військових. Загалом з березня 2022 року визволили 4 757 українських громадян.