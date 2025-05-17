СБУ розпочала підготовку до обміну полоненими у форматі «1 000 на 1 000»

Служба безпеки України розпочала підготовку до обміну полоненими з Росією у форматі «1 000 на 1 000».

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Обʼєднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України вже розпочав підготовчі заходи до обміну.

Зокрема, СБУ формує перелік російських військових, яких утримують в українському полоні і можуть передати РФ.

Також СБУ разом з МОЗ і всіма відповідними структурами проводить підготовку до прийому українських воїнів, які наразі перебувають у ворожому полоні. Серед іншого, готується відповідна інфраструктура, локації та медичний персонал, необхідні для прийому, супроводження та реабілітації наших військових.