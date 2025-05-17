Росіяни атакували автобус на Сумщині — є поранені та загиблі

Росіяни близько 6-ї ранку 17 травня атакували рейсовий автобус поблизу Білопілля, що в Сумській області. Відомо про 9 загиблих та ще 4 поранених.
Про це повідомляє Національна поліція України та Сумська ОВА.
Постраждалих терміново госпіталізували у лікарні.
Автобус рейсом Білопілля — Суми перевозив цивільних. Попередньо, його 0 06:17 росіяни атакували «Ланцетом».
На місці триває рятувальна операція. Також там працюють слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці документують наслідки обстрілу, збирають докази, фіксують кожен злочинний слід.
Очільник Білопільської громади Юрій Зарко оголосив у місті траур з 17 по 19 травня.
Доповнено. Зарко у коментарі «Суспільному» розповів, що в цьому автобусі їхали на евакуацію з Білопілля. За його словами, особи деяких загиблих ще встановлюють. Усіх поранених доправили до лікарні в Сумах.
«Переважна більшість — це жінки пенсійного віку, також загинули два або три чоловіки», — сказав він і додав, що «Ланцет» на автобус навів розвідувальний безпілотник.
- 5 травня у двох прикордонних містах на Сумщині — Білопіллі й Ворожбі — оголосили евакуацію населення.
- А у березні на Сумщині оголосили обов’язкову евакуацію ще з 8 населених пунктів Юнаківської, Миропільської громад Сумського району. До цього евакуація стосувалася 90 прикордонних населених пунктів області. Обовʼязкову евакуацію сімей з дітьми оголосили 1 жовтня 2024 року.