У двох прикордонних містах Сумщини оголосили евакуацію

У двох прикордонних містах на Сумщині — Білопіллі й Ворожбі — оголосили евакуацію населення.

Про це повідомив голова Сумської районної державної адміністрації Михайло Мельник.

Він просить місцевих мешканців терміново евакуюватись у безпечне місце — евакуаційні автобуси відправлятимуться щоранку о 08:00.

Записатися на евакуацію можна цілодобово:

оперативний черговий штабу евакуації Сумського району: 050 650 70 83;

евакуаційний штаб міста Ворожба: 093 533 45 00.

Якщо виїжджати самостійно, то в Сумах по вул. Ковпака, 7 працює евакуаційний транзитний центр, де можна зареєструватись на грошову допомогу, статус ВПО, а також знайти житло.

Білопільську й Ворожбянську громади постійно обстрілюють російські окупанти. За минулу добу в Білопільській громаді пошкоджено девʼять приватних домогосподарств, об’єкти цивільної інфраструктури, пʼять автомобілів, а в Ворожбянській — приміщення підприємства харчової промисловості.